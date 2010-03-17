Результати четвертого дня Паралімпіади

У четвертий день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 4 комплекти нагород.

У гігантському слаломі для жінок з проблемним зором список переможців включає Словаччину, Австрію і Канаду

У тій же дисципліні серед чоловіків золото також дісталося представникові Словаччини, срібло одержав спортсмен з Іспанії, а бронзу – з Італії.

У гігантському слаломі для жінок з порушенням опорно-рухового апарату дві медалі забрали американки, віддавши бронзу японській учасниці.

У тій же дисципліні серед чоловіків місця переможців позначені прапорами ФРН, Швейцарії і Японії.

Після чотирьох днів неофіційна командна таблиця виглядає так: