Київрада гарантує УЄФА новий стадіон у Києві

Київрада гарантує Європейській спілці футбольних асоціацій (УЄФА) будівництво в Києві нового стадіону.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київради з метою задовольнити всі вимоги асоціації для задоволення умов по проведенню фінального туру чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Крім того, сьогодні Київрада уповноважила своїм рішенням Київського міського голову підписати відповідну угоду від міста Києва, яке буде приймати тур чемпіонату, з УЄФА, що в майбутньому позитивно відобразиться на іміджі України, і, зокрема, столиці.

Під час обговорення цього рішення депутат Київради, голова постійної комісії сім’ї, молоді, спорту та туризму Володимир ФІЛІПОВ зазначив, що це є одним з завершальних рішень, яке залишилось додати до пакета пропозицій України.

За його словами, вже є згода Кабінету міністрів, є гарантії Президента України з цього питання.

В.ФІЛІПОВ при розгляді цього питання також зазначив, що всі країни, які приймали до цього часу чемпіонати Європи, отримували прибутки.

Крім того, за його словами, будівництво нового стадіону принесе місту додаткові кошти в майбутньому, а зараз на його будівництво планується залучити кошти інвесторів, і з інвесторами, за його словами, є вже попередні домовленості. В.ФІЛІПОВ поінформував також, щодо будівництва цього стадіону вже є попередні домовленості з інвесторами.

Переможець другого етапу тендеру на проведення чемпіонату 2012 року буде визначений 17-18 квітня.