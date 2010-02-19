Результати шостого дня Зимової олімпіади

Золото у ФРН, Норвегії, Австралії, США

18 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно шість комплектів нагород: у біатлоні серед жінок (індивідуальна гонка, 15 км) – 1. Тора Бергер (Норвегія) 40 хвилин 52,8 секунди, 1 промах; 2. Олена Хрустальова (Казахстан) +20,7, без промахів; 3. Дар’я Домрачева (Білорусь) +28,2, 1 промах. Українки Оксана Хвостенко, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна посіли, відповідно, 8-е (+1:47,8, без промахів), 13-е (+1:51,7, 1 промах), 22-е (+2:38,0, 2 промахи) і 33-е (+3:23,1, 2 промахи) місця. у біатлоні серед чоловіків (індивідуальна гонка, 20 км) – 1. Еміль-Хегле Свендсен (Норвегія) 48 хвилини 22,5 сек., 1 промах; 2-3. Сергій Новиков (Білорусь) +9,5 без промахів; 2-3. Оле Бйорндален (Норвегія) +9,5, 2 промахи. Українці Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Сергій Седнєв посіли, відповідно, 22-е (+3:37,8, 1 промах), 27-е (+3:56,6, 3 промахи), 52-е (+5:35,0, 3 промахи) і 68-е (+7:24,6, 4 промахи) місця. у гірськолижній суперкомбінації серед жінок (швидкісний спуск + слалом) – 1. Марія Ріш (ФРН) 2.09,14; 2. Джулія Манкузо (США) +0,94; 3. Анна Персон (Швеція) +1,05. у ковзанярському спорті серед жінок (1000 метрів) – 1. Крістін Несбітт (Канада) 1 хвилина 16,56 секунди; 2. Аннетт Геррітсен (Нідерланди) +0,02; 3. Лорін ван Ріссен (Нідерланди) +0,16. у сноуборді серед жінок (хафпайп) – 1. Тора Брайт (Австралія) 45,0 бала; 2. Ханна Тетер (США) 42,4; 3. Келлі Кларк (США) 42,2. у фігурному катанні серед чоловіків (довільна програма) - 1. Ейван Лайсачек (США) 257,67 бала; 2. Євген Плющенко (Росія) 256,36; Дайсуке Такахасі (Японія) 247,23. За наслідками шести днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На сьомий день Олімпіади призначені Хокей – Група B. Словаччина – Росія, Чехія - Латвія Хокей – Група C. Білорусія - Швеція Керлінг – Жінки. Груповий турнір. Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір. Стрибки з трампліну – К-120. Гірськолижний спорт – Чоловіки. Супергігант Лижні гонки – Жінки. Гонка переслідування (7,5 км класичним стилем + 7,5 км вільним) Скелетон – Жінки. Скелетон – Чоловіки. Фігурне катання – Танці на льоду. Обов`язковий танець

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