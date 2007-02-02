Розпочнеться II турнір з футзалу на Кубок ЗМІ-2007

10-11 лютого відбудеться турнір з футзалу серед ЗМІ "Кубок ЗМІ" 2007 року 10-11 лютого корпоративна Прем`єр Ліга за підтримки Асоціації Розвитку Бізнесу (www.arb.kiev.ua/foot) та Інформаційного агентства "УНІАН" проводить II турнір з футзалу серед засобів масової інформації "Кубок ЗМІ" 2007 року. Бажаючим взяти участь у турнірі звертатися за тел.2047471 або E -mail: arb@arb.kiev.ua

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