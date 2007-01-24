Віталій Кличко повертається на ринг

Український боксер Віталій Кличко, колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, ухвалив рішення відновити свою спортивну кар`єру, пише "Комерсант-Україна". Лікарі, які проводили медичне обстеження спортсмена, не знайшли протипоказань до його повернення на ринг.

Як повідомляє видання в номері від 24 січня, пізніше цього дня в Гамбурзі відбудеться прес-конференція за участю боксера, на якій про його повернення буде оголошено офіційно. Нагадаємо, що Віталій Кличко оголосив про завершення кар`єри 9 листопада 2005 року, відмовившись від поєдинку з американцем Хасімом Рахманом через травму хрестоподібних зв`язок коліна.

Кличко-старший заявив, що пробуватиме свої сили на політичній арені. Він брав участь у виборах мера Києва, але зазнав поразки в боротьбі з Леонідом Черновецьким. 19 січня авторитетний сайт BoxingTalk опублікував дані про те, що Віталій Кличко найближчим часом має намір приступити до тренувань.

"Коммерстант-Україна" повідомляє, що найбільш вірогідна дата першого бою Кличка-старшого після повернення – травень нинішнього року, а суперником українця, швидше за все, буде чинний чемпіон світу за версією WBC, росіянин Олег Маскаєв. "Лента.ру" вже писала про те, що команди двох боксерів ведуть переговори про можливість проведення такого поєдинку.

Підкреслимо, що WBC присвоїла Віталієві Кличку звання почесного чемпіона. Це означає, що український боксер у разі свого повернення на ринг має першочергове право на двобій з чинним чемпіоном світу. Проте в цьому випадку двобою Кличко – Маскаєв може помішати Нігерію Самуел Пітер, який є обов`язковим претендентом на бій з росіянином. Його промоутер Діно Дува вже заявив, що зробить всі необхідні юридичні кроки, щоб відстояти право свого підопічного.