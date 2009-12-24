Михайличенко каже, що у Вороніна конфлікт зі збірною

Екс-тренер збірної України Олексій Михайличенко заявив, що в нього не було конфлікту з Андрієм Вороніним.

"Андрія Вороніна я не вважаю швидкісним форвардом. З Вороніним у мене ніяких конфліктів немає. Це в Андрія конфлікт зі збірною. Він вважає, що якщо він виступає за "Ліверпуль" - то обов`язково повинен грати в основному складі збірної.

Ми йому надавали багато шансів і говорили - якщо хочеш грати, доведи і забивай.

Його теж можна зрозуміти. Були часи, коли він грав в "Герті" і було усе добре, але зараз він сидить в "Ліверпулі" і хоче грати в збірній.

"Порадувало" мене і його інтерв`ю, в якому він заявив про те, що скоро прийде новий тренер, і він зможе у відкриту говорити про конфлікт із Михайличенком. Так це ніхто й не приховує, у нього з усіма конфлікт", - заявив Михайличенко на зустрічі із журналістами.

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