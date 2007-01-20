Воротар ”Челсі” вийшов на поле у спеціальному шоломі (фото)
14:58, 20 січня 2007Спорт
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Розпочався матч Прем`єр ліги
Футбольні власті дозволили Петру Чеху вийти на поле у матчі "Ліверпуль" - "Челсі" в спеціальному захисному шоломі. На тренуваннях Чех вже носив такий шолом.
Глава суддівського відділу прем`єр-ліги Ніл Баррі зробив спеціальну заяву, в якій уточнив позицію ліги: шолом необхідний Петру для захисту здоров`я після страшної травми, і шолом не може нести загрози для інших футболістів.
У п`ятницю Жозе Моурінью в своєму інтерв`ю сказав, що голкіпер готовий грати.
У ці хвилини розпочався матч на "Енфілді" і вже відомо, що Петр Чех вийшов в основному складі "Челсі".
За матеріалами ФК Челсі
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