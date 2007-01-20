Воротар ”Челсі” вийшов на поле у спеціальному шоломі (фото)

Футбольні власті дозволили Петру Чеху вийти на поле у матчі "Ліверпуль" - "Челсі" в спеціальному захисному шоломі. На тренуваннях Чех вже носив такий шолом.

Глава суддівського відділу прем`єр-ліги Ніл Баррі зробив спеціальну заяву, в якій уточнив позицію ліги: шолом необхідний Петру для захисту здоров`я після страшної травми, і шолом не може нести загрози для інших футболістів.

У п`ятницю Жозе Моурінью в своєму інтерв`ю сказав, що голкіпер готовий грати.

У ці хвилини розпочався матч на "Енфілді" і вже відомо, що Петр Чех вийшов в основному складі "Челсі".

За матеріалами ФК Челсі