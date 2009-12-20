Майбутній суперник Шахтаря трощить Манчестер Юнайтед
Триває 18-й тур англійської Прем`єр-ліги
Закінчилися перші матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги
Портсмут - Ліверпуль 2:0 (Бельхадж 34, Пікьонн 82)
Астон Вілла - Сток Сіті 1:0 (Кар’ю 61)
Блекберн - Тоттенхем 0:2 (Крауч 45, 83)
Фулхем - МЮ 3:0 (Мерфі 22, Замора 46, Дафф 75)
Манчестер Сіті - Сандерленд 4:3 (Санта Крус 4, 68, Тевес 12 пен., Белламі 35 - Менса 13, Хендерсон 24, Джонс 62)
Арсенал - Халл Сіті 3:0 (Денілсон 45, Едуардо 59, Діабі 80)
З Фулхемом, який в останньому турі Ліги Європи вирвав у Базеля вихід до стадії плей-офф і тепер - схоже, на піднесенні - розтрощив сам (!) Манчестер Юнайтед", 18 лютого має грати донецький Шахтар. Див. результати жеребкування Ліги Європи.
Тур продовжать сьогодішні матчі:Вулверхемптон (16) - Бернлі (19)
Евертон (17) - Бірмінгем (27)
Вест Хем (14) - Челсі (40)
і завтрашній:Віган (18) - Болтон (16)