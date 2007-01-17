Тренера ”Реала” оштрафували за непристойний жест
Капелло вже вибачився
|Фабіо Капелло під час матчу з "Сарагосою"
Один з телеоператорів, які працювали на матчі, зняв Капелло в той момент, коли він, йдучи в роздягальню, двічі показав середній палець у бік трибуни з уболівальниками "Реала". Крім того, цей епізод встиг сфотографувати один з фотокореспондентів. Італійський наставник вже вибачився за свій вчинок, але підкреслив, що ці фанати ображали його з початку сезону.
"З першого дня, як я сюди приїхав, двоє чоловіків, які сидять за тренерською лавкою, постійно ображали мене, і цього разу вони зайшли дуже далеко, - сказав Капелло, коментуючи інцидент. - Вони робили те ж саме десять років тому, проте я не повинен був чинити так, як я вчинив".
Фабіо Капелло очолив "Реал" влітку 2006 року, проте він уже працював з мадридським клубом у сезоні-1996/97. Тоді команда зі столиці Іспанії стала чемпіоном країни.