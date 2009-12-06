Челсі несподівано втрачає 3 очки
10:09, 06 грудня 2009Спорт
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15-й тур англійської Прем`єр-ліги
Закінчилися вісім матчів 15-го туру англійської Прем`єр-ліги
Портсмут - Бернлі 2:0 (Хрейдарссон 65, Діндан 84)
Блекберн - Ліверпуль 0:0
Вулверхемптон - Болтон 2:1(Креддок 3, Міліяш 63 - Елмандер 79)
Вест Хем - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гібсон 61, Валенсіа 70, Руні 72)
Арсенал - Сток Сіті 2:0 (Аршавін 27, Ремсі 80)
Астон Вілла - Халл Сіті 3:0 (Данн 13, Мілнер 29 Кар’ю 88 пен.)
Віган - Бірмінгем 2:3 (Н`Зогбія 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенітес 66)
Манчестер Сіті - Челсі 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37)
Сьогодні ввечері тур завершиться матчами:
Фулхем (19) - Сандерленд (20)
Евертон (15) - Тоттенхем (26)
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