Челсі несподівано втрачає 3 очки

15-й тур англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися вісім матчів 15-го туру англійської Прем`єр-ліги Портсмут - Бернлі 2:0 (Хрейдарссон 65, Діндан 84) Блекберн - Ліверпуль 0:0 Вулверхемптон - Болтон 2:1(Креддок 3, Міліяш 63 - Елмандер 79) Вест Хем - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гібсон 61, Валенсіа 70, Руні 72) Арсенал - Сток Сіті 2:0 (Аршавін 27, Ремсі 80) Астон Вілла - Халл Сіті 3:0 (Данн 13, Мілнер 29 Кар’ю 88 пен.) Віган - Бірмінгем 2:3 (Н`Зогбія 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенітес 66) Манчестер Сіті - Челсі 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37) Сьогодні ввечері тур завершиться матчами: Фулхем (19) - Сандерленд (20) Евертон (15) - Тоттенхем (26)

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