Челсі несподівано втрачає 3 очки

10:09, 06 грудня 2009
Спорт
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15-й тур англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися вісім матчів 15-го туру англійської Прем`єр-ліги

Портсмут - Бернлі 2:0 (Хрейдарссон 65, Діндан 84)

Блекберн - Ліверпуль 0:0

Вулверхемптон - Болтон 2:1(Креддок 3, Міліяш 63 - Елмандер 79)

Вест Хем - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гібсон 61, Валенсіа 70, Руні 72)

Арсенал - Сток Сіті 2:0 (Аршавін 27, Ремсі 80)

Астон Вілла - Халл Сіті 3:0 (Данн 13, Мілнер 29 Кар’ю 88 пен.)

Віган - Бірмінгем 2:3 (Н`Зогбія 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенітес 66)

Манчестер Сіті - Челсі 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37)

Сьогодні ввечері тур завершиться матчами:

Фулхем (19) - Сандерленд (20)

Евертон (15) - Тоттенхем (26)

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