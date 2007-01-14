Прем`єр-ліга: ”Челсі” розгромив ”Уїган”

Гравець “Челсі” Майкл Ессьєн (ззаду) і форвард “Уїгана” Еміль Хескі ведуть боротьбу за м’яч

У 23-му турі англійської Прем`єр-ліги команди, що претендують на золоті медалі, - "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" - здобули легкі і передбачені перемоги. Розрив між ними, таким чином, залишився тим самим - шість очок на користь мешканців півночі.

Чемпіон Прем`єр-ліги останніх двох сезонів, "Челсі", розгромив на своєму полі "Уїган", який котиться вниз турнірної таблиці, з рахунком 4:0. Голи у "синіх" забили Лампард (у першому таймі зі штрафного), а також Роббен і Дрогба. Ще один гол був забитий в свої ворота воротарем гостей Крісом Кіркландом.

Кращим гравцем у складі чемпіонів став голландський півзахисник Ар`єн Роббен.

Вперше за останній місяць "Челсі" залишив свої ворота в недоторканності - за відсутності основного воротаря Петра Чеха і капітана команди, центрального захисника Джона Тері. Український нападаючий Андрій Шевченко, чия акліматизація до англійського футболу затягнулася до непристойності, навіть не був заявлений на гру.

Власник Челсі Роман Абрамович перед матчем

Гравці клубу Романа Абрамовича, після здобуття перемоги з великим рахунком підвели межу під важким тижнем, під час якого посилилися чутки про те, що в кінці сезону команду залишить її головний тренер Жозе Моурінью. Португалець публічно заявив, що керівництво клубу (читай - Абрамович, а також виконавчий директор Пітер Кеньйон) не забезпечить йому коштів на посилення складу у січневому трансферному вікні.

Капітан "Челсі" Френк Лампард святкує з товаришами по команді Ар’єном Роббеном і Дідьє Дрогба після забитого гола проти "Уїгана"

Тим часом "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:1 виграв у бірмінгемської "Астон Вілли" на своєму полі.

Форвард МЮ Кріштіану Роналду забиває гол у ворота "Астон Вілли"

Голи забили півзахисники Джі Сун Парк, Майкл Керрік і Кріштіану Роналду.

Незважаючи на те, що на початку другого тайму "Вілла" зуміла відіграти один м`яч, ніяких сумнівів в результаті цього матчу не було. "Червоні дияволи" грають так потужно, що "Челсі" буде вкрай складно наздогнати підопічних сера Алекса Фергюсона, які не вигравали чемпіонський титул в Англії з 2003 року.

Інші результати туру

"Вотфорд" - "Ліверпуль" 0:3. "Червоні", які за минулий тиждень вибули з двох національних кубків, двічі програвши на своєму полі "Арсеналу" із загальним рахунком 4:9, зірвали злість на команді, яка, поза всяких сумнівів, залишить вищий дивізіон англійського футболу. "Хет-трик" на свій рахунок записав Пітер Крауч.

"Чарльтон" - "Мідлсбро" 1:3. Лондонський клуб, ще один явний претендент на вибування, поступився на своєму полі, хоча вів по ходу зустрічі.

"Вест Хем" - "Фулхем" 3:3. Команди розійшлися миром. При цьому "молотобойці", що також мають шанс вилетіти з Прем`єр-ліги, випустили перемогу в доданий час.

"Шеффілд Юнайтед" - "Портсмут" 1:1. Гості з південного узбережжя Англії уникнули поразки в кінці матчу.

"Болтон" - "Манчестер Сіті" 0:0. "Мандрівники" домінували протягом всього матчу, але розпечатати ворота "городян" так і не змогли.

Тур завершиться в неділю двома матчами.

А в наступні вихідні шанувальників англійського футболу чекає справжнє видовище. "Ліверпуль" у суботу прийматиме "Челсі", а в неділю "Манчестер Юнайтед" зіграє в Лондоні з "Арсеналом".

Бі-бі-сі

Фото АFP і АР