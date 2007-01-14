Прем`єр-ліга: ”Челсі” розгромив ”Уїган”
МЮ, як і раніше, попереду на 6 очок
|Гравець “Челсі” Майкл Ессьєн (ззаду) і форвард “Уїгана” Еміль Хескі ведуть боротьбу за м’яч
Чемпіон Прем`єр-ліги останніх двох сезонів, "Челсі", розгромив на своєму полі "Уїган", який котиться вниз турнірної таблиці, з рахунком 4:0. Голи у "синіх" забили Лампард (у першому таймі зі штрафного), а також Роббен і Дрогба. Ще один гол був забитий в свої ворота воротарем гостей Крісом Кіркландом.
Кращим гравцем у складі чемпіонів став голландський півзахисник Ар`єн Роббен.
Вперше за останній місяць "Челсі" залишив свої ворота в недоторканності - за відсутності основного воротаря Петра Чеха і капітана команди, центрального захисника Джона Тері. Український нападаючий Андрій Шевченко, чия акліматизація до англійського футболу затягнулася до непристойності, навіть не був заявлений на гру.
|Власник Челсі Роман Абрамович перед матчем
|Капітан "Челсі" Френк Лампард святкує з товаришами по команді Ар’єном Роббеном і Дідьє Дрогба після забитого гола проти "Уїгана"
Тим часом "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:1 виграв у бірмінгемської "Астон Вілли" на своєму полі.
|Форвард МЮ Кріштіану Роналду забиває гол у ворота "Астон Вілли"
Незважаючи на те, що на початку другого тайму "Вілла" зуміла відіграти один м`яч, ніяких сумнівів в результаті цього матчу не було. "Червоні дияволи" грають так потужно, що "Челсі" буде вкрай складно наздогнати підопічних сера Алекса Фергюсона, які не вигравали чемпіонський титул в Англії з 2003 року.
Інші результати туру
"Вотфорд" - "Ліверпуль" 0:3. "Червоні", які за минулий тиждень вибули з двох національних кубків, двічі програвши на своєму полі "Арсеналу" із загальним рахунком 4:9, зірвали злість на команді, яка, поза всяких сумнівів, залишить вищий дивізіон англійського футболу. "Хет-трик" на свій рахунок записав Пітер Крауч.
"Чарльтон" - "Мідлсбро" 1:3. Лондонський клуб, ще один явний претендент на вибування, поступився на своєму полі, хоча вів по ходу зустрічі.
"Вест Хем" - "Фулхем" 3:3. Команди розійшлися миром. При цьому "молотобойці", що також мають шанс вилетіти з Прем`єр-ліги, випустили перемогу в доданий час.
"Шеффілд Юнайтед" - "Портсмут" 1:1. Гості з південного узбережжя Англії уникнули поразки в кінці матчу.
"Болтон" - "Манчестер Сіті" 0:0. "Мандрівники" домінували протягом всього матчу, але розпечатати ворота "городян" так і не змогли.
Тур завершиться в неділю двома матчами.
А в наступні вихідні шанувальників англійського футболу чекає справжнє видовище. "Ліверпуль" у суботу прийматиме "Челсі", а в неділю "Манчестер Юнайтед" зіграє в Лондоні з "Арсеналом".
Фото АFP і АР