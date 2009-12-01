Шева заробляє удвічі менше, ніж зірка «Шахтаря»

За рік гри в київському "Динамо" зірка столичного клубу Андрій Шевченко зможе заробити 2,5 мільйонів доларів. Причому це далеко не найвища зарплата серед українських футболістів.

Найбільш оплачуваним футболістом чемпіонату України є хорватський легіонер донецького "Шахтаря" Даріо Срна. Його річний заробіток складає близько 4 мільйонів євро.

Однак далеко не всі гравці "Динамо" та "Шахтаря" є мільйонерами. Наприклад, партнер Срни по збірній, півзахисник "Динамо" Огнен Вукоєвич. За інформацією хорватських ЗМІ, Вукоєвич отримує близько 800 тисяч євро на рік.

У "Дніпрі" провідні виконавці заробляють мільйон доларів на рік, у "Металісті" та донецькому "Металурзі" - близько 500 тисяч.

Доходи футболістів "Арсеналу", "Таврії" і "Кривбасу" оцінюють приблизно в 300 тисяч доларів на рік, ще менше заробляють у "Ворсклі" і "Іллічівці" - по 200 тисяч.

А в "Чорноморці", "Зорі", "Карпатах", "Оболоні" та "Закарпатті" зарплати становлять близько 150 тисяч на рік.

ТСН