Призер Олімпійських ігор вийшов на старт голим (фото)

Австрійський гірськолижник Райнер Шенфельдер проїхав гірським схилом у швейцарському містечку Венген майже повністю голим - на ньому були тільки лижі, черевики і шолом. Спортсмен вийшов на старт у такому вигляді після того, як програв парі своєму лікареві, і не розраховував, що про його виступ дізнається преса.

На своєму офіційному сайті Шенфельдер розповів, що минулого тижня він невдало впав під час тренування, і його почав турбувати біль. Лікар спортсмена пообіцяв, що до середи 10 січня неприємні відчуття минуть. Проте гірськолижник виявився досить недовірливим і заявив лікареві, що якщо біль вщухне, то він проїде на лижах голим.

"Я якось не помітив фотографа, - зізнався Шенфельдер. - Це було особисте парі, і, зрозуміло, воно не мало набути розголосу . Я дуже радий, що більше не відчуваю болю і не застудився, коли виконував умови парі". Тренер австрійської гірськолижної збірної Тоні Жігер заявив, що його підопічний не буде покараний, але йому доведеться провести зі спортсменом бесіду.

Відзначимо, що в середу температура повітря на відомій трасі у Лоберхорні піднімалася до десяти градусів Цельсія. Фотографії голого Шенфельдера (29 років), який двічі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор, були опубліковані на сайті sport1.at.

Лента.ру