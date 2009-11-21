Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)

Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)

Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)

Завдяки виграшеві у найближчого переслідувача Динамо закріпилося на верхньому рядку таблиці - 35 очок, а Металіст на очко випередив Шахтар: 29 і 28, відповідно. Металург Д і Таврія (24 і 23) зберегли відрив від лідерів. А Дніпро й Карпати (21 і 17) свої позиції захищатимуть завтра.

Нагадаємо, що завтра тур завершуватимуть (набрані очки):

Чорноморець (8) - Металург З (14)

Кривбас (7) - Карпати (17)

Іллічівець (14) - Дніпро (21)