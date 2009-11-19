Визначилися всі учасники Чемпіонату світу з футболу

Скрізь боротьба йшла за один вирішальний гол

Закінчилися стикові матчі відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу - 2010. *** У європейській зоні: Україна - Греція 0:1 (Салпінгідіс 31). Перший матч 0:0. Боснія і Герцеговина - Португалія 0:1 (Майрелеш 56). (0:1) Словенія - Росія 1:0 (Дедич 44). (1:2) Франція - Ірландія 1:1 (Галлас 103 - Кін 32). (1:0) *** Між південно- і центральноамериканською зонами Уругвай - Коста-Ріка 1:1. (1:0) *** Екстра-матч у групі C африканської зони (в основному раунді команди набрали абсолютно рівні очки й голи) Алжир - Єгипет 1:0. *** Таким чином визначилися всі 32 учасники фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в Південно-Африканській Республіці 11 червня 2010 року. 13 європейських команд: Данія, Швейцарія, Словаччина, Німеччина, Іспанія, Англія, Сербія, Італія, Голландія, Греція, Португалія, Словенія, Франція. 6 збірних від Африки: ПАР (господар ЧС), Камерун, Нігерія, Кот-д`Івуар, Гана, Алжир. 8 збірних від Америки: Бразилія, Чилі, Парагвай, Аргентина, США, Мексика, Гондурас, Уругвай. 5 збірних від Азії й Океанії: Австралія, Японія, обидві Кореї, Нова Зеландія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter