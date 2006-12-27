Ромаріо хоче забити тисячний гол

Один з кращих форвардів в історії бразильського футболу Ромаріо має намір до середини 2007 року грати в команді "Васку да Гама". За повідомленням газети "Глобу", він зробив таку заяву на стадіоні "сантістів" Віла Бельміро в Сан-Паулу, де відбувся добродійний матч, в якому з обох сторін взяли участь багато зірок бразильського футболу.

За словами футболіста, він розмовляв по телефону з президентом "Васку да Гама" Еуріко Міранда, який сказав йому, що "двері на клубний стадіон "Сан-Жануаріо" для нього відкриті". Отже, "якщо не буде ніяких юридичних перешкод, я точно перейду у Васко", - сказав Ромаріо.

Цю інформацію підтвердив одній з радіостанцій Ріо-де-Жанейро сам Міранда, заявивши, що перешкодити такому переходові "не зможе навіть ФІФА". "Він не може грати в двох клубах в період з червня 2006 по червень 2007 року, але перший його контракт (з американським "Майямі") був підписаний в квітні. Тому він може абсолютно спокійно грати в іншому клубі. Він гратиме у Васко, хоче грати у нас", - заявив Міранда.

Що ж до товариської зустрічі, тієї, яка пройшла напередодні, то вона закінчилася з рахунком 5:4 на користь команди друзів "Корінтіанс" на чолі з Альберто Карлосом. "Сантістами", які програли, керував Робіньо. Гроші від зборів - а на стадіоні, де проходив матч, було не менше 17 тисяч болільників, - підуть на організацію соціальних програм в передмістях Сан-Паулу.

Ромаріо, якому 29 січня виповнюється 41 рік, продемонстрував чудову спортивну форму. Він не тільки забив сам, а й асистував Неймару, який реалізував переможний гол. За словами Ромаріо, щоб його особовий рахунок склав 1000 голів, потрібні ще 13 разів вразити ворота суперників. "І цей, останній в товариській грі не враховується", - сказав він.

РІА "Новости"