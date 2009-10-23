Ахметов: рахунок 4:0 нас влаштовує

Як повідомляв УНІАН, учора донецький "Шахтар" з великим рахунком обіграв французьку "Тулузу" у матчі Ліги Європи.

Президент клубу Рінат Ахметов так прокоментував цю перемогу:

"Ось зараз я можу казати, що рахунок гарний. А вчора не міг дати такий прогноз. Але перед усім хочу привітати всіх шанувальників команди «Шахтар», всіх шанувальників українського футболу з важливою перемогою. Сподіваюся, що і якість гри подобалася, і вболівальники задоволені, і футболісти, і тренерський штаб. Мені здається, це дуже необхідна і важлива перемога. І головне – рахунок 4:0 нас влаштовує", цитує Ахметова прес-служба ФК "Шахтар".