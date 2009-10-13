Віталій Кличко залишився без тренера

Фріц Здунек, тренер українського боксера-важковаговика Віталія Кличка, завершив кар`єру наставника. За словами Здунека, це рішення він прийняв за наполяганням лікарів, стурбованих станом його здоров`я. Минулого року німецький тренер лікувався від раку, і зараз через цю хворобу у нього виникли ускладнення з серцем, повідомляє офіційний сайт німецької промоутерської компанії Universum Box Promotion.

Здунек тренував не тільки Кличка-старшого, але й декількох боксерів, інтереси яких представляє Universum Box Promotion. Його підопічними були, зокрема, угорець Кароль Балзай, українець Олександр Дмитренко та інші. Здунек відзначив, що складнощі зі здоров`ям у нього виникли серед іншого через тривалі зарубіжні поїздки зі своїми боксерами.

Здунек став тренером Віталія Кличка, коли той разом з молодшим братом Володимиром був клієнтом Universum Box Promotion. Кілька років тому брати Клички пішли з Universum, створивши власну промоутерську компанію. Проте, Здунек залишився тренером Кличка-старшого.

Наставником Володимира Кличка є відомий британський тренер Емануель Стюард.

Лента.ру