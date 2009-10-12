До Андорри збірна України добиратиметься вісім годин

В середу збірній України належить провести завершальний матч групового етапу відбіркового циклу ЧС-2010 — на виїзді проти збірної Андорри. Перемога в цьому поєдинку відкриє команді Михайличенка шлях до стикових матчів, за підсумками яких чотири з восьми збірних одержать путівки у фінальну частину чемпіонату світу.

Те, що останній крок часто буває найважчим, українська команда відчує ще за день до поєдинку. До Андорри національна збірна вирушить у вівторок рано вранці, і шлях цей буде, м`яко кажучи, не легким. Спершу команду Михайличенка чекає досить тривалий переліт (3,5 години) до Барселони, після чого команда продовжить свій шлях на автобусі, і ще через чотири години прибуде до місця призначення. Враховуючи час, який гравцям, тренерському штабу і персоналу команди доведеться витратити на митний контроль і отримання багажу в аеропорту Барселони, можна сміливо говорити про те, що загальний час в дорозі складе ніяк не менше восьми годин.

Додамо, що після такої стомливої подорожі на відпочинок у збірної України буде трохи більше години — ледве розмістившись у готелі, команда відправиться на заплановане тренування.

Динамо Киев от Шурика