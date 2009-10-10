Збірна України виграла у збірної Англії

У надзвичайно напруженому матчі відбіркового туру ЧС-2010 проти збірної Англії збірна України з футболу здобула перемогу з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол - на рахунку гравця "Дніпра" Сергія Назаренка.

Англійці більшу частину матчу грали удесятьох: на 14-ій хвилині матчу Артем Мілевський заробив пенальті, суддя видалив з поля воротаря англійців Роберта Гріна. Проте Андрій Шевченко, пробиваючи одинадцятиметровий, влучив у штангу.

У групі лідирує Англія - 24 очка, Україна 18, Хорватія 17, Білорусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.

Наступні матчі 14 жовтня: Андорра – Україна, Англія - Білорусь, Казахстан - Хорватія.

Фото УНІАН