Тимошенко впевнена, що ми приємно здивуємо УЄФА

12:13, 02 жовтня 2009
Спорт
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Прем`єр - у Львові

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена ходом робіт з підготовки львівського аеропорту до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року після зміни замовника робіт з будівництва злітної смуги і терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, ознайомившись з інформацією про хід виконання робіт в аеропорту.

«Можу сказати, що мене задовольняє (хід виконання робіт – УНІАН) після зміни головного замовника, а зараз таким є місцева влада, у нас справи пішли досить динамічно. Сьогодні темп робіт та організація роботи мене, як керівника уряду, задовольняють», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що наприкінці листопада Україну відвідає чергова делегація інспекторів УЄФА, і мабуть вона теж буде задоволена ходом робіт з підготовки Львова до проведення Чемпіонату.

«Я упевнена, що ми приємно здивуємо УЄФА щодо аеропорту і діятимемо (готуватимемо об`єкт - УНІАН) з випередженням (графіка). Це означає, що Львів буде абсолютно впевнено приймати Євро-2012. У мене в цьому немає ніякого сумніву», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що на сьогодні влада Львова та області ведуть спільну і результативну роботу з підготовки до Євро-2012.

При цьому прем`єр зазначила, що для будівництва нового терміналу і нової смуги аеропорту держава виділяє понад 2 млрд. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що здача в експлуатацію злітної смуги і нового терміналу Львівського аеропорту заплановані на листопад 2011 року.

«Робитимемо все, щоб здати раніше. Але поки що такий термін узгоджений Україною і УЄФА», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Кабінет міністрів України передав права з управління будівництвом терміналу львівського аеропорту Львівській обласній державній адміністрації.

Міжнародний аеропорт «Львів» розташований на південно-західній околиці обласного центру. Аеродром був збудований у 1940 році для експлуатації легких типів літаків, був не раз реконструйований. Аеродром аеропорту «Львів» має одну злітно-посадочну смугу класу «В» зі штучним покриттям розміром 2510х45 м.

Як пасажирський термінал функціонує аеровокзал на 200 пас./год., включаючи міжнародний сектор. Загальна площа двох споруд – 6700 кв.м.

Згідно з представленим у травні ц.р. проектом реконструкції, майбутній термінал зможе пропускати 1000 пас./год., а в разі потреби – понад 2000 пас./год. Також проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць, відкритого паркінгу на 900 паркувальних місць. Планується, що його загальна площа складе 39 тис. кв.м.

 

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