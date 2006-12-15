Букмекери зрівняли шанси ”Челсі” і ”Барселони”

Британська букмекерська контора William Hill опублікувала ставки на перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2006/07, виходячи з результатів жеребкування 1/8 фіналу турніру, яке відбулося у п`ятницю 15 грудня у Ньйоні.

На думку букмекерів, однакові шанси на перемогу в Лізі чемпіонів мають англійський "Челсі" і діючий переможець турніру, іспанська "Барселона". Ставки на їх перемогу приймаються з розрахунку 10 до 3.

Шанси англійського "Манчестер Юнайтед" розцінюються як 7 до 1, трохи нижче букмекери ставлять французький "Ліон" – 8 до 1. Ставки на перемогу в Лізі чемпіонів міланського "Інтера" і мадридського "Реала" приймаються як 10 до 1, а лондонського "Арсенала" та італійського "Мілана" – як 11 до 1.

Далі йдуть мюнхенська "Баварія" і іспанська "Валенсія" – 20 до 1, англійський "Ліверпуль" і італійська "Рома" – 25 до 1, португальський "Порту" і голландський ПСВ – 66 до 1, шотландський "Селтік" – 80 до 1, французький "Лілль" – 125 до 1.

Фінал Ліги чемпіонів нинішнього сезону пройде 23 травня 2007 року в Афінах.

Лента.ру