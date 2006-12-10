Завершився матч 1/4 Кубка України ”Дніпро” - ”Динамо”

Завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому зустрічалися дніпропетровський "Дніпро" і київське "Динамо". Рахунок: 1:2 .

Склади команд і заміни: Динамо: 1.Шовковський, 10.Чернат (Ребров), 16.Шацьких(К), 17.Михалик, 20.Гусєв, 25.Мілевський, 26.Несмачний, 27.Ващук, 29.Мандзюк (Ротань), 37.Юссуф, 81.Маркович (Нінкович).

Дніпро: 77.Куслій, 3.Грицай, 5.Єзерський, 6.Шелаєв(К), 8.Корниленко (Лісицький), 16.Русол, 17.Бідненко(Мелащенко), 22.Андрієнко, 24.Кравченко (Бартулович), 25.Шершун, 27.Давідсон.

«Динамо» змусило своїх уболівальників похвилюватися. У перші хвилини матчу повна перевага була на стороні "Дніпра". До середини першого тайму динамівцям вдалося вирівняти гру. Але рахунок в матчі був відкритий вже в другому таймі - на 64-ій хвилині: красень-гол забив Максим Шацьких. Мілевський прийняв м`яч метрах у 12-ти від воріт, скинув його в район лівого кута штрафної, де Шацьких ефектним ударом сходу закрутив м`яч у дальню дев`ятку.

75-а хвилина: штрафний "Дніпра" зліва. Корніленко вдало зіграв на випередженні "копнув" м`яч у напрямку воріт, той вдарився об штангу, прокотився практично по лінії воріт, і вже біля дальньої штанги Мелащенко добив його в сітку - 1:1.

На 78-ій хвилині дніпропетровці залишаються в меншості: червона картка показана Єзерському за фол останньої надії - захисник "Дніпра" з порушенням перервав вихід Шацьких сам на сам з Куслієм. На 93-ій хвилині кияни втрачають останній шанс завершити матч в основний час: контрвипад "Динамо" два на два, Мілевський точно накинув на Шацьких, той без перешкод пробив головою з лінії воротарського майданчика, але м`яч летить в метрі від штанги.

Додатковий час. 94-а хвилина: дніпропетровці, відбиваючи чергову атаку "Динамо", помилилися при виході, Юссуф отримав м`яч на лінії штрафної і гарматним ударом метрів з 12-ти вбив м`яч під поперечину воріт "Дніпра" - 1:2. Матч так і завершився.

Результати всіх матчів 1/4 фіналу Кубка України. Виділено команди, що вийшли до півфіналу.

Команди Матч-відповідь Перший матч "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Динамо" (Київ) 1 : 2 1:1 "Шахтар" (Донецьк) - ФК Севастополь" (Севастополь) 6 : 1 1:0 "Металіст" (Харків) - "Іллічівець" (Маріуполь) 2 : 0 0:0 "Таврія" (Сімферополь) - "Сталь" (Дніпродзержинськ) 1 : 0 4:1

За матеріалами Динамо Киев от Шурика