Луческу вважає, що рефері підсуджував «Барселоні»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ звинуватив рефері матчу за Суперкубок УЄФА «Барселона» - «Шахтар» в упередженому суддівстві.

Про це він сказав на прес-конференції після матчу в Монако 28 серпня, повідомили в прес-службі «Шахтаря».

«Можу сказати, що рефері вплинув на результат, адже в одному з моментів був стовідсотковий пенальті», - сказав М.ЛУЧЕСКУ. При цьому він додав, що «про пенальті сказали всі, зокрема й ГВАРДІОЛА (головний тренер «Барселони» - УНІАН), і ПЛАТІНІ (президент УЄФА - УНІАН).

За словами М. ЛУЧЕСКУ, «на жаль, наприкінці кожного з таймів арбітр свистів, коли наша команда виходила в контратаку». «Це вкотре показало, що в матчах за участю великих клубів судді на їхньому боці... Якби суддя був коректним, він би призначив пенальті», - зазначив наставник «Шахтаря».

Він також додав, що командам «довелося грати в неймовірних умовах - було дуже жарко, а поле було не дуже гарної якості».

«Команди грали по-джентльменськи, на такому полі могло бути багато травм, але футболісти діяли з великою повагою один до одного», - констатував М.ЛУЧЕСКУ.

Кажучи про дії своїх гравців, він сказав, що вони добре вивчили гру «Барселони» і свої дії засновували на контратаках. «Завдання полягало в тому, щоб, як тільки нам діставався м`яч, йти в контратаку або в атаку - суперник залишався розкритим, нам треба було це використовувати. Не завжди це виходило через стан поля і тому, що ми не завжди знаходили вірні рішення», - вважає тренер «Шахтаря». Проте, він зазначив, що «гірники» виконали всі завдання, які перед ними ставилися. «Правда, коли втомилися, почали трохи спізнюватися. Я хочу привітати наших футболістів. Думаю, ми заслуговували більшого, ніж те, що дістали в кінці гри», - додав М.ЛУЧЕСКУ.

Як повідомлялося, матч «Барселона» - «Шахтар» завершився з рахунком 1:0 на користь каталонців. М`яч на 115 хвилині забив РОДРИГЕС.