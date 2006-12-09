Боксер Маскаєв здобув російське громадянство

"Президент Росії Володимир Путін... підписав указ "Про прийняття у громадянство Російської Федерації" Маскаєва Олега Олександровича, який народився 1969 року в Казахстані, жив у Сполучених Штатах Америки", - повідомила прес-служба Кремля.

Раніше промоутер вечора боксу в Москві Володимир Хрюнов повідомив РІА Новости, що титул чемпіона світу з боксу за версією WBC важковаговик Олег Маскаєв може захищати в статусі громадянина Росії.

За його словами, заяву на громадянство Маскаєв написав в кабінеті голови Росспорту Вячеслава Фетісова в неформальній обстановці в присутності свого промоутера Денніса Раппопорта і менеджера Фреда Кеша.

На бій Маскаєва проти угандійця Пітера Охелло, 10 грудня, на адресу організаторів надійшла величезна кількість заявок, причому одна з найбільших - 500 - від Мордовії (батько Маскаєва родом з Мордовії).

РІА “Новости”