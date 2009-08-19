Грузія загрожує вигнати Росію з ФІФА

Міністерство культури, спорту і охорони пам`ятників Грузії подасть скаргу до Міжнародної федерації футболу (FIFA) і опротестує участь цхінвальської команди "Спартак", яка представляє самопроголошену республіку Південна Осетія в турнірі першої ліги Чемпіонату Росії з футболу, повідомляє ІА "Новини-Грузія".

"Участь такого футбольного клубу в російському чемпіонаті є незаконною, тим більше, що Цхінвалі не є визнаною державою", - заявив міністр культури, спорту і охорони пам`ятників Ніколоз Руруа.

"Я впевнений, що участь цхінвальського "Спартака" в чемпіонаті Росії потягне певні санкції щодо РФ", - додав він.

За словами Руруа, міністерство і Національна федерація футболу Грузії звернуться до FIFA з проханням вжити щодо Росії заходи, як до порушника стандартів цієї міжнародної футбольної організації.

Зі свого боку міністерство спорту Південної Осетії заперечує участь своєї команди в російській першості. "Цхінвальській клуб "Спартак" не може брати участь у турнірі першої ліги чемпіонату Росії з футболу, тому що Південна Осетія не є частиною Росії, повідомив РІА “Новости” телефоном заступник міністра Бахва Тедеєв.

За словами Тедеєва, щоб цхінвальский клуб міг брати участь у такому турнірі, Росія повинна організувати відкритий чемпіонат. "Ми б із задоволенням брали участь у чемпіонаті Росії, але на даний момент це неможливо..."