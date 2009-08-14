Найдорожчий футболіст Динамо має намір залишити команду

Незважаючи на те, що він забиває в середньому більше одного м`яча за гру, колишній футболіст «Крузейро» Гільєрме визнає, що залишає лави чинних чемпіонів України. Восьми забитих голів всього в шести проведених іграх (Ці дані бразильських журналістів не відповідають дійсності. У чемпіонаті України - 5 матчів (4 голи).) – в середньому 1,3 м`яча за гру, виявилося недостатньо, щоб переконати тренера надати Гільєрме місце в основі, пише газета «Жорнал до Бразіл».

«Коли я прийшов, мене стали використовувати як півзахисника. Але навіть при цьому я зумів забити багато голів. Та все ж це не моя «рідна» позиція. Я форвард і люблю грати поблизу воріт», - пояснив Гільєрме в інтерв`ю. Гравець підтвердив, що не має наміру «обурюватися». «Я переживаю хороший момент і відчуваю, що мій час настав. Зі мною все гаразд, я забиваю голи, а для мене це найважливіше. Я добре адаптувався у Києві, клуб володіє прекрасною інфраструктурою, до мене добре ставляться уболівальники. Єдина проблема – я не хочу виконувати «не свої» функції.

Агенти Гільєрме, брати Суарес, підкреслили, що низка клубів Іспанії, Італії і Англії проявляють зацікавленість у їх підопічному.

- Про ціни поки не йшлося. Але я розмовляв з Фабіо Голено, представником «Динамо» в Бразилії, і він підтвердив, що українці не стануть перешкоджати можливому трансферу Гільєрме, оскільки це було б добре і для самого клубу. Я вважаю, що спортсмен повинен перш за все відчувати себе комфортно, інакше він не зможе продемонструвати весь свій потенціал, - заявив Сержіо Суарес.

На закінчення бразильська газета нагадала, що Гільєрме – найкращий бомбардир в історії «Крузейро» в першості Бразилії і що він є найдорожчим придбанням в історії «Динамо».

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