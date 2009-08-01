Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла вистояла проти Шахтаря

Завершилися сьогоднішні матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу. Фінальним акордом стала нічия в Полтаві, де місцева Ворскла приймала гірників. Матч ознаменувався також скандалом: тренер полтавчан Микола Павлов був видалений суддею за надто емоційну поведінку. Ворскла - Шахтар 1:1 (Єсін 74 - Рац 45) Кривбас - Динамо 1:3 (Бюлюкбаші 63 пен. - Єременко 18, Мілевський 61, Ярмоленко 90). Арсенал - Оболонь 4:1 (Мазілу 37, Жоземар 50, 54 обидва – пен., Воробей 72 - Симоненко 16 авт) Зоря - Дніпро 0:1 (Селезньов 33) Нагадаємо, що вчора Таврія вдома здолала Чорноморець з рахунком 2:1 (Ковпак 9, Маркович 71 – Райчевич 90). Закінчиться 3-й тур чемпіонату завтра. Буде зіграно три матчі: Іллічівець - Металург З Металіст - Карпати Металург Д - Закарпаття

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