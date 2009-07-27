Церемонія відкриття «Донбас Арени» буде унікальною

Церемонія відкриття стадіону «Донбас Арена» 29 серпня презентує Україну всій Європі, вважає президент італійської компанії K-Events - організатора шоу Марко БАЛІЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«За плечима нашої команди не одне відкриття і закриття Олімпійських ігор. І ми тут робитимемо це шоу, яке повинне, крім того що презентувати Донецьк, повинно викликати гордість у всієї української нації і презентувати Україну всій Європі», - зазначив М.БАЛІЧ.

За його словами, зараз проходять переговори з іноземними телекомпаніями про трансляцію церемонії відкриття «Донбас Арени» в Європі.

«Що стосується трансляції в Європу, то ми ведемо переговори з європейськими топ-каналами, розуміючи їх велику зацікавленість в цьому, - пояснив М.БАЛІЧ. - Ну, по-перше, футбольна команда «Шахтар» стала володарем Кубка УЄФА, це новий свіжий чемпіон, який популярний сьогодні не тільки кубком, але й своїм чарівним стадіоном. Все це викликає інтерес, всі телеканали, які транслювали аналогічні шоу, розуміють, що шоу буде унікальним».

За його словами, тільки в масовій хореографії на церемонії відкриття в Донецьку буде задіяно 1,5 тис. волонтерів, також будуть запрошені музичні зірки світової величини, піротехнічне шоу робитимуть найкращі піротехніки світу.

«У нашій церемонії буде унікальне піротехнічне шоу, яке представить «Донбас Арену» у вигляді діаманта, яким вона, власне кажучи, і є», - підкреслив М.БАЛІЧ. Він не став відкривати майбутні сюрпризи шоу, тільки перерахував, що для церемонії буде використано більш як 1,5 тис. костюмів, спеціально зшитих для цього заходу, понад тисячу тонн всіляких декорацій, матеріалів і конструкцій з усього світу.

«Будьте упевнені, що, використовуючи все, про що я вже сказав, і велику кількість спецефектів, які ми запроваджуватимемо в нашу церемонію, ми зробимо справжнє гранд-шоу, яке вразить ваші очі і зачіпатиме ваші серця... Тому що такого в Україні ще не було», - запевнив М.БАЛІЧ.

Він повідомив, що над цим шоу почали працювати більш як 200 співробітників компанії K-Events, багато з них вже протягом 4 місяців живуть у Донецьку.

«Понад 200 чоловік у нашій команді, вони приїхали з усього світу, щоб зробити це шоу – з Америки, Італії, з усієї Європи. З нами працює велика кількість фахівців з України. Ми працюємо 7 днів на тиждень, по 20 годин на добу. І одержуємо від цього задоволення», - сказав М.БАЛІЧ.

Присутній на прес-конференції директор з експлуатації стадіону «Донбас Арена» Олександр АТАМАНЕНКО також повідомив, що в церемонії відкриття стадіону, яка триватиме близько двох годин, «однозначно, будуть елементи футболу за участю футбольної команди «Шахтар». Ціна квитка, за його словами, починатиметься від 100 грн., вартість найдорожчих квитків поки оговорюється.

О.АТАМАНЕНКО не став називати імена VIP-гостей, які запрошені на це шоу, але зазначив, що для них вже заброньовано 1,4 тис. квитків.

Довідка УНІАН. Компанія K-Events є визнаним лідером у сфері організації і проведення найбільших заходів, охоплюючи всі аспекти створення, планування і втілення самої події. Входить до групи Filmmaster, яка об`єднує комунікаційні агентства і компанію з організації заходів.

K-Events організувала близько 400 шоу в Італії і за її межами, одержала премію European Best Event Agency як Краще європейське агентство з організації урочистих заходів в 2006, 2007, 2008 рр., нагороджена по 15 категоріям преміями Best Event Award у 2005 р.