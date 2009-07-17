Клуб настільного тенісу запланував матч на Ельбрусі

Клуб настільного тенісу «Білі блискавки» (Дніпропетровськ) має намір організувати найбільш високогірний в історії матч із настільного тенісу.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів президент клубу Сергій КОРКІН.

За його словами, матч планується провести наприкінці липня – початку серпня на одній з вершин найвищої гори Європи - Ельбрусу (висота західної вершини становить 5642 м, східної – 5621 м).

С.КОРКІН зазначив, що основними перешкодами для проведення матчу стануть важкі погодні умови: мороз до -20 градусів за Цельсієм і вітер до 25 м/с.

Планується, що матч пройде на столі стандартних розмірів із дотриманням основних правил сучасного настільного тенісу. При цьому президент клубу підкреслив, що спеціально для цього проекту розроблено модель розбірного столу з легких матеріалів, що складається з 16 фрагментів.

Також С.КОРКІН розповів, що учасниками проекту стануть 14 ентузіастів, 4 з яких професійно пов`язані з настільним тенісом.

За його словами, у випадку, якщо спроба виявиться вдалою, рекордне досягнення буде зареєстровано в Книзі рекордів СНД і Книзі рекордів Гіннесса.

Президент клубу додав, що метою проекту є привернення уваги широкої громадськості до настільного тенісу й популяризація його в Україні та інших країнах.