Гравці ФК “Арсенал” написали листа Омельченку

Гравці та тренери футбольного клубу “Арсенал-Київ” вирішили викупити частку активу клубу, що виставлятиметься на повторному аукціоні, який призначено на середину грудня цього року.

Як повідомляє прес-служба партії “Єдність”, про це йдеться в офіційному колективному листі гравців та тренерів на ім’я голови Київської міської організації партії Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Учасники клубу повідомляють також, що на загальних зборах гравців та тренерів „Арсеналу”, що відбулися 20 листопада, вони прийняли одностайне рішення („за” - 35, „проти” – 0, „утримався” - 0) запропонувати О.ОМЕЛЬЧЕНКУ стати Почесним президентом оновленого клубу.

Як підкреслюється в листі, "нова влада міста не зацікавлена в тому, щоб у Києві існував футбол, і міська рада прийняла рішення про продаж частки територіальної громади в статутному капіталі клубу. Гравці та тренери команди прийняли рішення про придбання цієї частки самою командою. В разі позитивного вирішення цього питання планується створити на базі „Арсеналу” нову „народну” команду і залучити інвесторів для її підтримки”.

Збори так само одностайно уповноважили начальника команди Олександра БАШЛИКА взяти участь в аукціоні, де будуть продаватися акції ТОЗ „Футбольний клуб Арсенал-Київ”, які досі належали місту Києву.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня цього року Київська міська рада прийняла рішення про продаж на аукціоні частки територіальної громади Києва в статному фонді товариства ФК “Арсенал-Київ”. Рішення було прийнято у зв’язку з тим, що дане товариство збиткове і потребує залучення інвестицій. Кошти ж, які будуть не витрачені з бюджету столиці на утримання футбольного клубу та кошти, отримані від продажу клубу, планується залучити на розвиток дитячого спорту.

Головним управлінням комунальної власності було призначено на 14 листопада аукціон з продажу частки ФК “Арсенал” зі стартовою ціною в 1,1 млн. грн. Водночас у зв’язку з тим, що не надійшло жодної заявки на участь у конкурсі, його було відмінено, а згодом прийнято рішення про повторний аукціон зі зменшенням стартової ціни частки клубу (згідно з законодавством, від 10% до 30%).

Довідка УНІАН. ТОВ “ФК “Арсенал-Київ” було створено відповідно до рішення Київради від 8 листопада 2001 р. та розпорядження Київського міського голови з метою підвищення рівня українського футболу, підготовки футболістів найвищого класу, створення футбольної команди міжнародного рівня, утримання професійних футбольних команд, участі у спортивних заходах.

Згідно з затвердженим Статутом ТОВ “ФК „Арсенал-Київ”, 80% статутного капіталу (вартістю 9 тис. 440 грн.) належали Головному управлінню з питань фізичної культури і спорту КМДА, 20% (вартістю 2 тис. 360 грн.) – іншим членам Товариства.