”Реал” шукає, як позбутися Бекхема

Один з членів ради директорів мадридського "Реалу", який волів не називати свого імені, розповів, що керівництво команди на чолі з президентом Рамоном Кальдероном схиляється до того, щоб розійтися з Девідом Бекхемом.

Інтерв`ю з неназваним керівником "Реалу" з`явилося в іспанському футбольному журналі Don Balon. Представник ради директорів зазначив, що немає сенсу тримати в команді футболіста, який не потрібний головному тренерові Фабіо Капелло, при тому, що присутність Бекхема створює напружену обстановку.

"Чому ми повинні витрачати 30 мільйонів доларів щорік на гравця, який, як відомо, не подобається тренерові? Ця ситуація шкодить Бекхему, оскільки, залишаючись на лаві запасних, він втрачає частину виплат за рекламними контрактами. "Реалу" ж не потрібна запущена годинникова бомба", - наголосив співрозмовник журналу.

31-річний Бекхем в сезоні-2006/07 потрапляв до стартового складу "Реалу" лише в трьох з 14 матчів, причому два з них припали на Кубок Іспанії, в яких провідні команди, зазвичай, виставляють резервні склади. Сам англієць кілька разів заявляв, що його не влаштовує роль запасного, пише видання The Guardian.

Після чемпіонату світу 2006 року ходили чутки, що Бекхем готовий продовжити кар`єру в США, проте футболіст оголосив, що переїде до Америки не раніше, ніж за два-три роки. Останнім часом європейські ЗМІ багато пишуть про те, що Бекхем може стати заміною Луїшу Фігу в італійському "Інтері", оскільки португалець вже пообіцяв залишити італійський клуб влітку 2007 року.

Лента.ру