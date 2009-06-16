Головний тренер ФК "Металург" подовжив контракт із клубом
Нікола Костов залишається ще на три роки
Головний тренер ФК «Металург» (Донецьк) болгарин Нікола КОСТОВ подовжив контракт із клубом на три роки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, в ході зустрічі президента «Металурга» Сергія ТАРУТИ і акціонерів клубу з наставником команди було обговорено ключові питання життєдіяльності клубу й перспектив його розвитку. В результаті С.ТАРУТА і Н.КОСТОВ досягли угоди про подовження контракту.
«Буквально за рік наша команда виконала величезний обсяг роботи, тренер і футболісти прогресували, що й дозволило нашій команді знову стати одним із провідних клубів країни, завоювати нових прихильників», - зазначив С.ТАРУТА.
Він висловив надію, що під керівництвом Н.КОСТОВА «Металург» зможе досягти «ще більших успіхів не лише в Україні, але й за кордоном».
У свою чергу Н.КОСТОВ подякував президенту й акціонерам клубу за довіру та запевнив, що «докладе всіх своїх знань і досвіду, щоб наша команда гідно виступала в Україні й на міжнародній арені».
Довідка УНІАН. Н.КОСТОВ до 2008 року був головним тренером кіпрських команд "Анортосіс", "Олімпіакос" і АЕК, а також вірменського "Бананц" (Єреван).
У квітні 2008 року уклав річний контракт із ФК «Металург» з можливою пролонгацією. В чемпіонаті України сезону 2008/09 «Металург» під керівництвом Н.КОСТОВА завоював право виступати в Лізі Європи УЄФА.