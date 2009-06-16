Головний тренер ФК "Металург" подовжив контракт із клубом

Головний тренер ФК «Металург» (Донецьк) болгарин Нікола КОСТОВ подовжив контракт із клубом на три роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, в ході зустрічі президента «Металурга» Сергія ТАРУТИ і акціонерів клубу з наставником команди було обговорено ключові питання життєдіяльності клубу й перспектив його розвитку. В результаті С.ТАРУТА і Н.КОСТОВ досягли угоди про подовження контракту.

«Буквально за рік наша команда виконала величезний обсяг роботи, тренер і футболісти прогресували, що й дозволило нашій команді знову стати одним із провідних клубів країни, завоювати нових прихильників», - зазначив С.ТАРУТА.

Він висловив надію, що під керівництвом Н.КОСТОВА «Металург» зможе досягти «ще більших успіхів не лише в Україні, але й за кордоном».

У свою чергу Н.КОСТОВ подякував президенту й акціонерам клубу за довіру та запевнив, що «докладе всіх своїх знань і досвіду, щоб наша команда гідно виступала в Україні й на міжнародній арені».

Довідка УНІАН. Н.КОСТОВ до 2008 року був головним тренером кіпрських команд "Анортосіс", "Олімпіакос" і АЕК, а також вірменського "Бананц" (Єреван).

У квітні 2008 року уклав річний контракт із ФК «Металург» з можливою пролонгацією. В чемпіонаті України сезону 2008/09 «Металург» під керівництвом Н.КОСТОВА завоював право виступати в Лізі Європи УЄФА.