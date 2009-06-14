Турнір із змішаних єдиноборств відкривається у Львові

Сьогодні у Львові відбудеться відкритий турнір зі змішаних єдиноборств Lviv Open Mix Fight M-1.

Як повідомили УНІАН організатори турніру, це буде перше таке шоу в історії українських бойових мистецтв.

Змагання відбудуться в рамках презентації Ліги змішаних єдиноборств Мix-Fight M-1 Ukraine в Західній Україні.

У Lviv Open Mix Fight M-1 візьмуть участь чотири професійні команди: з Одеси - бійцівський клуб «Спрут», Харкова - СК «Тріумф-Фенікс», Кривого Рогу - СК «Барс» та господарі - команда Real Fight Promotion.