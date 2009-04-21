Алієв підписав новий контракт з Динамо

Півзахисник «Динамо» Олександр Алієв залишається в «Динамо» мінімум до кінця 2011 року. Днями гравець підписав нову угоду з клубом строком на два роки, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

- Рішення про продовження контракту було зваженим і обдуманим, - коментує сам футболіст. - Мене все влаштовує в «Динамо», клуб постійно виступає, причому успішно, на найвищому рівні, тому вирішив нічого не змінювати в своїй кар`єрі. Тепер мій контракт з клубом розрахований до 2011 року, і я щасливий цьому.

- Успішний виступ в нинішньому сезоні – як в чемпіонаті, так і в єврокубках – якимсь чином вплинув на твоє рішення?

- Так, звичайно. Плюс, «Динамо» є для мене рідним клубом, тому я радий виходити на полі саме у футболці динамівця.

- В інтернеті з`явилася інформація про інтерес до твоєї персони з боку англійського «Вест Хема». Хтось з представників клубу виходив на тебе з пропозицією? - Ні. Інтерес з боку англійських клубів – не більше ніж чутки. Я – футболіст «Динамо» до 2011 року, і подібні пропозиції на даний момент мені нецікаві.

- Як оціниш гру з Кривбасом? - Нічого страшного не відбулося. Зараз у нас дуже важкий графік, ми вимушені постійно грати двічі в тиждень. Багатьом провідним гравцям не вистачає свіжості, та й фізичні можливості не безмежні. У будь-якому разі, ми продовжуємо лідирувати в турнірній таблиці, і зробимо все, щоб цього сезону стати чемпіонами.