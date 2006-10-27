У Палаці Спорту стартує Чемпіонат Європи з Кіокушин-кан карате

У суботу, 28 жовтня о 10-00 у Києві розпочнуться змагання Першого відкритого Чемпіонату Європи з Кіокушин-кан карате-до серед чоловіків і жінок по куміте й ката. У відкритому Чемпіонаті Європи візьмуть участь команди з більш ніж 20 країн, включаючи країни СНД, Африки, Європи, Азіатського регіону і Японії. Організатори - Міжнародна Організація Кіокушин-кан карате, Європейська Федерація Кіокушин-кан карате і Федерація Кіокушин-кан Шогакукай Карате України за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (Київський Палац Спорту). Потрібна акредитація. Телефон: 8-095-750-72-51.