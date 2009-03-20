Результати матчів 1/8 Кубка УЄФА

Відбулися матчі-відповіді 1/8 Кубка УЄФА

Галатасарай - Гамбург 2:3 (К’юелл 42 пен., Барош 48 - Герреро 57, 60, Оліч 90). Перший матч - 1:1

Брага - ПСЖ 0:1 (Оро 81) (0:0)

Ольборг - Манчестер Сіті 2:0 (Шелтон 84, Якобсен 90 пен.) (0:2). За пенальті - 3:4.

Шахтар - ЦСКА 2:0 (Фернандіньо 53 пен., Адріано 70). Перший матч 0:1.

Зеніт - Удінезе 1:0 (Тимощук 34). (0:2).

Металіст - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коельо 56 - Сабліч 68, Березовчук 77 автогол). (0:1).

Сент-Етьєнн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прьодль 6, Пісарро 28). (0:1)

Аякс - Марсель 2:2 (Ено 33, Сулеймані 74 - Ньянг 35, Мірс 110). (1:2).

Таким чином боротьбу за Кубок УЄФА продовжують англійський, італійський, по два французьких, німецьких і українських клуби. (У чвертьфіналі Ліги чемпіонів, нагадаємо, зіграють чотири англійських, два іспанських, португальський і німецький клуб).

Сьогодні відбудеться жеребкування чверть- і півфінальних стадійКубка УЄФА і Ліги чемпіонів.

Ігри 1/4 фіналу, згідно з календарем УЄФА, пройдуть 9 і 16 квітня.