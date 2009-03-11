Україна зберегла 14-ту позицію в рейтингу ФІФА

Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) 11 березня оприлюднила оновлений рейтинг-лист національних збірних країн світу. У порівнянні з аналогічним лютневим реєстром українська команда залишилася на 14-й сходинці, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу.

Щодо суперників України у відборі до Чемпіонату світу-2010, то Хорватія і надалі перебуває на сьомій позиції, Англія, пропустивши попереду себе Росію, тепер дев’ята. Білорусь з 90-го місця піднялася на 88-е, Казахстан перемістився зі 140-го одразу на 130-е, Андорра ж, як і місяць тому, 195-а.

Рейтинг ФІФА

1. (1) Іспанія

2. (2) Німеччина

3. (3) Нідерланди

4. (4) Італія

5. (5) Бразилія

6. (6) Аргентина

7. (7) Хорватія

8. (9) Росія

9. (8) Англія

10. (12) Португалія

11. (10) Туреччина

12. (11) Франція

13. (13) Чехія

14. (14) Україна

15. (15) Парагвай

16. (16) Камерун

17. (20) США

18. (18) Ізраїль

19. (19) Греція

20. (17) Румунія