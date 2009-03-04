Закінчився матч Металіст-Динамо
19:50, 04 березня 2009Спорт
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До зустрічі 12-го
Закінчився останній матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу між харківським Металістом і київським Динамо.
Металіст - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравець 67).
Становище в таблиці чемпіонату 1. Динамо 46
2. Металіст 37
3. Ворскла 36
4. Металург Д 34
5. Шахтар 34
6. Металург З 30
7. Дніпро 25
8. Карпати 22
9. Зоря 21
10. Кривбас 20
11. Чорноморець 20
12. Арсенал 17
13. Таврія 14
14. ФК Львів 13
15. Іллічівець 12
16. ФК Харків 9
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12 і 19 березня Динамо і Металіст знову зустрінуться, цього разу в розіграші 1/8 Кубка УЄФА, відповідно, в Києві та Харкові.
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