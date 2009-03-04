Закінчився матч Металіст-Динамо

Закінчився останній матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу між харківським Металістом і київським Динамо.

Металіст - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравець 67).

Становище в таблиці чемпіонату 1. Динамо 46

2. Металіст 37

3. Ворскла 36

4. Металург Д 34

5. Шахтар 34

6. Металург З 30

7. Дніпро 25

8. Карпати 22

9. Зоря 21

10. Кривбас 20

11. Чорноморець 20

12. Арсенал 17

13. Таврія 14

14. ФК Львів 13

15. Іллічівець 12

16. ФК Харків 9

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12 і 19 березня Динамо і Металіст знову зустрінуться, цього разу в розіграші 1/8 Кубка УЄФА, відповідно, в Києві та Харкові.