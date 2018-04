Голи-красені Кравця у ворота Валенсії (відео)

Іспанська "Валенсія" не була для "Динамо" непрохідним суперником, судячи з першого матчу. Про це після поєдинку заявив герой матчу Артем Кравець.

"Я вірив, що сьогодні вдасться досягти позитивного результату. Якщо не вірити - краще не виходити на футбольне поле. Судячи з першої гри, "Валенсія" не була для нас непрохідним суперником", - сказав нападник.

За словами форварда киян, два голи, які він забив, не далися йому легко.

"У Кубку УЄФА, та ще і з таким суперником, голи не можуть бути легкими. Під час матчу не беруться в розрахунок прізвища футболістів - все вирішується на футбольному полі, і лише там видно, хто на що здатен. Коли забивав другий гол, біг із думками про те, що це вихід віч-на-віч із воротарем, і якщо я реалізую момент, то результат вже нас буде влаштовувати. Добре, що все склалося", - цитує Кравця офіційний сайт "Динамо".

Також форвард додав, що не відчуває себе героєм матчу, а також, що президент клубу пообіцяв підвищені преміальні за вихід у наступний раунд

"Вся команда зіграла сьогодні просто феноменально, особливо півзахисники, які виконали величезний об`єм роботи", - підсумував Кравець.

Голи Артема Кравця у ворота іспанців:

Get the Flash Player to see this player.

Get the Flash Player to see this player.

