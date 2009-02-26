Закінчився перший тайм у матчі Металіст – Сампдорія

19:46, 26 лютого 2009
Спорт
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Закінчився перший тайм у матчі 1/16 Кубка УЄФА між харківським Металістом і Сампдорією (Італія).

Металіст - Сампдорія 2:0 (Валяєв 29, Коельо 39)

У матчі ЦСКА - Астон Вілла наразі 0:0 (перерва), Гамбург - Неймеген 1:0 (триває перший тайм).

Нагадаємо, що сьогодні також відбудуться матчі:

Твенте - Марсель. Перший матч - 1:0

Вольфсбург - ПСЖ (0:2)

Галатасарай - Бордо (0:0)

Мілан - Вердер (1:1)

Аякс - Фіорентина (1:0)

Манчестер Сіті - Копенгаген (2:2)

Стандард - Брага (0:3)

Удінезе - Лех (2:2)

Штутгарт - Зеніт (1:2)

Сент-Етьєнн - Олімпіакос (3:1)

Депортіво - Ольборг (0:3)

Тоттенхем - Шахтар (0:2)

Валенсія - Динамо (1:1)

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