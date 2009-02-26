Закінчився перший тайм у матчі Металіст – Сампдорія

Закінчився перший тайм у матчі 1/16 Кубка УЄФА між харківським Металістом і Сампдорією (Італія). Металіст - Сампдорія 2:0 (Валяєв 29, Коельо 39) У матчі ЦСКА - Астон Вілла наразі 0:0 (перерва), Гамбург - Неймеген 1:0 (триває перший тайм). Нагадаємо, що сьогодні також відбудуться матчі: Твенте - Марсель. Перший матч - 1:0 Вольфсбург - ПСЖ (0:2) Галатасарай - Бордо (0:0) Мілан - Вердер (1:1) Аякс - Фіорентина (1:0) Манчестер Сіті - Копенгаген (2:2) Стандард - Брага (0:3) Удінезе - Лех (2:2) Штутгарт - Зеніт (1:2) Сент-Етьєнн - Олімпіакос (3:1) Депортіво - Ольборг (0:3) Тоттенхем - Шахтар (0:2) Валенсія - Динамо (1:1)

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