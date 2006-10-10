Шева подолав загадковий вірус

Форвард збірної України Андрій Шевченко готовий вийти в стартовому складі в матчі відбірного турніру Євро-2008 проти Шотландії. Футболіст остаточно подолав загадковий вірус і з понеділка тренується в національній команді в загальній групі гравців.

Як повідомляє ВВС News, у грі з Шотландією, запланованою на середу, Шевченко, швидше за все, вийде на полі в стартовому складі. Нагадаємо, що минулого тижня гравець "Челсі" підхопив невідомий вірус, від чого в нього піднялася температура. У результаті українець вимушений був пропустити гостьовий матч своєї збірної проти Італії (0:2).

Що до гри Україна - Шотландія, то наставник господарів Олег Блохін не зможе розраховувати на форварда Олексія Бєліка і захисника Олега Романчука: обидва футболісти одержали травми. З іншого боку, капітан самарських "Крыльев Советов" Андрій Гусін залікував пошкодження стегна і готовий вийти на поле. Через жовті картки матч пропустить Володимир Єзерський.

На даний момент збірна Шотландії лідирує у відбірковій групі В, набравши дев`ять очок у трьох матчах. Минулої суботи команда сенсаційно обіграла віце-чемпіонів світу французів (1:0). В активі українців три очки після двох зустрічей.

Лента.ру