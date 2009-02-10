Абрамович звільнив Сколарі
Тренер побажав "Челсі" успіху
|Луїс Феліпе Сколарі
Сколарі був звільнений з поста головного тренера "синіх" у понеділок після серії невдалих результатів і ігрового спаду, хоча це рішення багатьох застало зненацька.
Тепер Акац Феллеггер - представник Сколарі - заявив, що рішення приймав особисто власник "Челсі" Роман Абрамович, стверджуючи, що його клієнт як і раніше користувався підтримкою виконавчого директора Пітера Кеньйона.
"Здається, що рішення прийняв Абрамович, - сказав Феллеггер в інтерв`ю газеті Lance. - Він (Сколарі) був у неприємній ситуації, незважаючи на те, що користувався підтримкою команди і Пітера Кеньйона.
"У "Челсі" вікова команда. Феліпе намагався омолодити її, але безуспішно. Він просив (правління) придбати Деку і Робіньйо, проте купили тільки Деку".
Феллеггер також стверджує, що мовний бар`єр ніколи не був для Сколарі проблемою.
"Англійська мова ніколи не була для нього проблемою, адже він давав багато інтерв`ю англійською", - сказав він.
Сколарі також опублікував за допомогою сайту Феллеггера заяву про те, що він невдовзі поспілкується з пресою, а поки він хоче побажати "Челсі" всього найкращого.