Тимощук зовсім скоро опиниться в Баварії?

Генеральний менеджер "Баварії" Улі Хенесс розповів виданню Bild про хід переговорів з приводу придбання півзахисника "Зеніту" Анатолія Тимощука.

"Тимощук хотів би перейти в нашу команду вже в кінці січня. Він хоче грати за "Баварію", але на своїх умовах. Ми хочемо дістати його, але на своїх умовах. Упевнений, що зовсім скоро він підпише контракт з "Баварією", — заявив Хенесс.

Нагадаємо, що сума трансферу може скласти близько ? 15 млн.

Чемпионат.ру