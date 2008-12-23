Лондонський "Челсі" втратив шанс стати лідером чемпіонату Англії з футболу.

У понеділок "аристократи" в рамках 18-го туру прем`єр-ліги зіграли внічию з "Евертоном" в гостях - 0:0.

На хід матчу багато в чому вплинуло видалення на 35-ій хвилині захисника Джона Террі, який дуже грубо зіграв проти Леона Османа. Отже велику частину матчу гравці "Челсі" оборонялися, і мерсисайдці мали прекрасні шанси забити гол. На 84-ій хвилині Стівен Пінар вразив-таки ворота Петра Чеха, але узяття воріт було скасоване через офсайд.

Після цієї гри у команди Луїса Феліпе Сколарі стало 38 очок, і вона лише на очко відстає від лідера англійської першості "Ліверпуля", який в цьому турі також зіграв внічию (з "Арсеналом" в гостях 1:1).

РІА "Новости"