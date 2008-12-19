Динамо, Шахтар і Металіст дізналися суперників у Кубку УЄФА
14:21, 19 грудня 2008Спорт
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Результати жеребкування
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 Кубка УЄФА.
Результати:
Динамо Київ - Валенсія
Шахтар - Тоттенхем
Сампдорія – Металіст
ПСЖ – Вольфсбург
Копенгаген – Манчестер Сіті
Неймеген - Гамбург
Брага – Стандард
Астон Вілла – ЦСКА
Лех – Удінезе
Олімпіакос – Сент-Етьєн
Фіорентіна – Аякс
Ольборг – Депортіво
Вердер – Мілан
Бордо – Галатасарай
Зеніт – Штутгарт
Олімпік – Твента
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