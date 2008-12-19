Динамо, Шахтар і Металіст дізналися суперників у Кубку УЄФА

Результати жеребкування

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 Кубка УЄФА. Результати: Динамо Київ - Валенсія Шахтар - Тоттенхем Сампдорія – Металіст ПСЖ – Вольфсбург Копенгаген – Манчестер Сіті Неймеген - Гамбург Брага – Стандард Астон Вілла – ЦСКА Лех – Удінезе Олімпіакос – Сент-Етьєн Фіорентіна – Аякс Ольборг – Депортіво Вердер – Мілан Бордо – Галатасарай Зеніт – Штутгарт Олімпік – Твента

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