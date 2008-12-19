Динамо, Шахтар і Металіст дізналися суперників у Кубку УЄФА

14:21, 19 грудня 2008
Спорт
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Результати жеребкування

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 Кубка УЄФА.

Результати:

Динамо Київ - Валенсія

Шахтар - Тоттенхем

Сампдорія – Металіст

ПСЖ – Вольфсбург

Копенгаген – Манчестер Сіті

Неймеген - Гамбург

Брага – Стандард

Астон Вілла – ЦСКА

Лех – Удінезе

Олімпіакос – Сент-Етьєн

Фіорентіна – Аякс

Ольборг – Депортіво

Вердер – Мілан

Бордо – Галатасарай

Зеніт – Штутгарт

Олімпік – Твента

 

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