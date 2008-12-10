Результати матчів Ліги Чемпіонів
Завтра останні матчі групового раунду
Закінчилися матчі завершального туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах A-D:
Група АЧелсі - Клуж 2:1 (Калу 40, Дрогба 71 - Коне 55)
Рома - Бордо 2:0 (Брігі 61, Тотті 79)
У Роми 12 очок, у Челсі - 11, у Бордо - 7, у Клужа - 4.
Група B
Панатінаїкос - Анортосіс 1:0 (Карагуніс 69)
Вердер - Інтер 2:1 (Пісарро 63, Розенберг 81 - Ібрагімович 88)
У Панатінаїкоса - 10 очок, у Інтера - 8, у Вердера - 7, у Анортосіса - 6.
Група CБарселона - Шахтар 2:3 (Сільвіньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандіньо 76)
Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19)
У Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 9, у Базеля - 1.
Група DМарсель - Атлетіко 0:0
ПСВ - Ліверпуль 1:3 (Лазович 36 - Бабель 45, Рієра 68, Нгог 77)
У Ліверпуля - 14 очок, у Атлетіко - 12, у Марселя - 4, у ПСВ - 3.
Завтра відбудуться матчі (у дужках - очки):
Група E: МЮ (9) - Ольборг (5), Селтік (2) - Вільярреал (9)
Група F: Ліон (11) - Баварія (11), Стяуа (1) - Фіорентина (3)
Група G: Динамо (5) - Фенербахче (2), Порту (9) - Арсенал (11).
Група H: Ювентус (11) - БАТЕ (2), Реал (9) - Зеніт (5).