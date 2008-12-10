Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі завершального туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах A-D:

Група А Челсі - Клуж 2:1 (Калу 40, Дрогба 71 - Коне 55)

Рома - Бордо 2:0 (Брігі 61, Тотті 79)

У Роми 12 очок, у Челсі - 11, у Бордо - 7, у Клужа - 4.

Група B

Панатінаїкос - Анортосіс 1:0 (Карагуніс 69)

Вердер - Інтер 2:1 (Пісарро 63, Розенберг 81 - Ібрагімович 88)

У Панатінаїкоса - 10 очок, у Інтера - 8, у Вердера - 7, у Анортосіса - 6.

Група C Барселона - Шахтар 2:3 (Сільвіньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандіньо 76)

Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19)

У Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 9, у Базеля - 1.

Група D Марсель - Атлетіко 0:0

ПСВ - Ліверпуль 1:3 (Лазович 36 - Бабель 45, Рієра 68, Нгог 77)

У Ліверпуля - 14 очок, у Атлетіко - 12, у Марселя - 4, у ПСВ - 3.

Завтра відбудуться матчі (у дужках - очки):

Група E: МЮ (9) - Ольборг (5), Селтік (2) - Вільярреал (9)

Група F: Ліон (11) - Баварія (11), Стяуа (1) - Фіорентина (3)

Група G: Динамо (5) - Фенербахче (2), Порту (9) - Арсенал (11).

Група H: Ювентус (11) - БАТЕ (2), Реал (9) - Зеніт (5).