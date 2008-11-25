Європейські букмекери не дають Динамо жодних шансів

Європейські букмекери пророкують перемогу лондонському “Арсеналу” в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти “Динамо” Київ, повідомляє Террикон. Перемога над третьою командою групи гарантує лондонцям вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. В середньому коефіцієнт на такий результат - 1.35. Друга нічия між цими командами (в Україні було 1:1) оцінюється з вірогідністю - 4.25, а друга підряд виїзна перемога киян в Лізі чемпіонів - 8.50.

В іншому матчі групи G в Стамбулі фаворитом вважається "Фенербахче". Тільки перемога над "Порту" залишає туркам примарний шанс на плей-офф і оцінюється з імовірністю 2.25. Без свого лідера Лучо Гонсалеса "Порту" буде важко виграти - 2.90, а якщо ви вірите в нічию, то можете зробити ставку з коефіцієнтом - 3.30.