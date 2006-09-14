Інспекторам УЄФА Україна сподобалася

Делегація УЄФА вважає високими шанси України перемогти в тендері на право проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві працівник апарату УЄФА, голова відділу професійного футболу Джорджіо МАРЧЕТТІ відзначив, що члени делегації побачили «надзвичайно багато такого, що і уявити не могли», зокрема чіткі плани розвитку.

Дж.МАРЧЕТТІ зазначив, що делегація УЄФА перебуває в Україні з «технічним завданням». Вони приїхали, щоб провести оцінку готовності України до проведення чемпіонату і перевірити, наскільки «реалії життя» відповідають заявленому в документах на проведення чемпіонату.

У свою чергу радник Президента України - керівник Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з делегацією УЄФА запевнив, що Україна буде готова до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Президент зазначив, що сьогодні український уряд працює над вдосконалення транспортної, спортивної і туристичної інфраструктур. «Всі споруди будуть у найкращому вигляді, всі будуть готові для проведення фінальної частини Європейського чемпіонату і всі будуть відповідати передовим європейським вимогам», - процитував М.ЛУБКІВСЬКИЙ Президента України.

Він зазначив, що в ході зустрічі відбулась предметна розмова з усіх аспектів підготовки до прийому Україною та Польщею чемпіонату Європи.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, Президент наголосив, що проведення чемпіонату - це питання загальнонаціональної ваги, і тому всі гілки влади мають об’єднатися для успішної реалізації цього проекту.

«Футбол є дуже вагомою складовою міжлюдського і міждержавного спілкування, а у випадку України і у контексті підготовки до «Євро-2012» це є важливою складовою європейської інтеграції України», - наголосив Президент.