Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо не без проблем бере три очки
Завершилися матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. В останній грі київські динамівці (не без зусиль) відняли три очка у ФК Львів. На початку матчу глядачі побачили нереалізований пенальті у виконанні Алієва, в кінцівці - гол у виконанні Ель-Каддурі (75 хвилина).
Результати всіх матчів 14-го туру:
Динамо - ФК Львів 1:0 (Каддурі 75)
Чорноморець - Ворскла 0:1 (Кравченко 38)
Кривбас - Металіст 1:3 (Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Девіч 67 пен.)
Зоря - Іллічівець 2:1 (Бага 35, Джихані 70 - Ярошенко 20)
Карпати - Арсенал 3:2 (Гурулі 2, Кузнєцов 10, Кожанов 13 - Закарлюка 3 пен., Олійник 55)
Таврія - Шахтар 0:2 (Фернандіньйо 19, Селезньов 71)
Металург Д - Металург З 3:1 (Макрідіс 31, Ткаченко 59, Чечер 65 - Алозі 55)
ФК Харків - Дніпро 0:2 (Воробей 70, Назаренко 81).
Турнірна таблиця виглядає так:
1 Динамо 37 2 Металіст 30 3 Металлург Д 29
2 Металіст 30
3 Металлург Д 294 Ворскла 26
5 Дніпро 23
6 Металлург З 23
7 Шахтар 22
8 Зоря 20
9 Карпати 15
10 Чорноморець 14
11 Кривбас 14
12 Іллічівець 11
13 Арсенал 11
14 Таврія 10
15 ФК Львів 9
16 ФК Харків 8